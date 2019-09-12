В Казани прошли обыски у активистов штаба Алексея Навального и движения «Голос»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в штабы Алексея Навального в 32 городах, в том числе и в Казани. Об этом в Telegram написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, у силовиков есть адреса офисов, домов, квартир сотрудников ФБК и штабов господина Навального. Кроме того, обыски проходят у активистов «Голоса». Одновременно по стране идут свыше 100 обысков.

В частности, в Казани обыски проводятся у координатора местного штаба Алексея Навального Эльвиры Дмитриевой и у активиста Олега Емельянова, передает «Интерфакс». Также следователи пришли и к руководителю движения «Голос» в Татарстане Михаилу Тихонову.

Помимо Казани обыски проходит в таких городах, как Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск.

"Ъ-Казань"