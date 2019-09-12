Жителя Ставрополя будут судить за контрабанду наркотиков

В Ставрополе местного жителя обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч.1 ст. 228 УК РФ), а также их контрабанде (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого при отработке оперативной информации. При личном досмотре у него нашли и изъяли почтовый конверт, в котором находились 10 марок. Экспертиза показала, что она них нанесен синтетический наркотик.

«Молодой человек рассказал полицейским, что купил данное вещество через сеть Интернет в одной из стран ближнего зарубежья для личного употребления. Также гражданин пояснил, что ранее уже делал заказ на том же сайте. Через определенное время он решил сделать заказ повторно», - говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова