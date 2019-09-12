В Краснодаре идут обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией

Сегодня утром, 12 сентября, в Краснодаре начались обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил адвокат Алексей Аванесян. Он представляет интересы координатора штаба Навального в Краснодаре Размика Симоняна.

«Таким образом борцы с преступностью пытаются бороться с борцами с коррупцией», - пишет адвокат.

Напомним, Размика Симоняна в сентябре прошлого года суд в Краснодаре приговорил к 10 суткам ареста за призыв выйти на митинг против пенсионной реформы.

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» создана Алексеем Навальным в 2011 году. Фонд объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу.

Во вторник, 10 сентября, обыски в региональных штабах Алексея Навального прошли в Перми, Самаре, Саранске, Уфе и Челябинске. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией, которое было возбуждено в начале августа Следственным комитетом России. По версии следствия, ФБК и его сотрудники в период с 2016 по 2018 годы получили около 1 млрд руб. в иностранной валюте. По мнению следователей, средства были приобретены преступным путем.

Дмитрий Михеенко