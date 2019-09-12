Спикер гордумы Челябинска отказался работать в новом созыве

Председатель челябинской городской думы первого созыва Станислав Мошаров заявил о нежелании работать в новом составе горсобрания. Об этом он написал в своем Instagram.

Станислав Мошаров на муниципальных выборах 8 сентября победил по седьмому одномандатному округу в Ленинском районе, набрав 43% голосов избирателей. Он сообщил, что останется в райсовете, и не будет избираться в гордуму. «Сейчас я вижу продолжение своей профессиональной деятельности в другой сфере. Надо идти дальше, делать больше. Обязательно сосредоточусь на работе в районе. Ведь меня выбрали люди, которые доверяют мне, надеются на меня», - отметил господин Мошаров.

Станислав Мошаров является членом партии «Единая Россия». В июне 2010 года был избран главой Челябинска. В рамках одноглавой системы управления этот пост был совмещен с должностью председателя городской думы. В октябре 2014 был переизбран на второй срок полномочий главы. В июле 2015 года в связи с реформой местного самоуправления Станислав Мошаров был переизбран на должность председателя гордумы. В ноябре 2014 года избран президентом Союза российских городов.