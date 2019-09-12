«Проспэрити» разрешили приобрести 99% Анжерской нефтегазовой компании

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство ООО «Поспэрити» (Москва) о приобретении доли в уставном капитале ООО «Анжерская нефтегазовая компания» (АНГК). Как следует из данных ФАС, речь идет о 99%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до этого «Поспэрити» владела в компании 1%. Остальная доля была у ООО «Анжерская нефтеперерабатывающая компания», совладельцы которого «Поспэрити» и ООО «Солфорд».

До 2017 года АНГК входила в состав группы «Кем-ойл» предпринимателя Александра Югана вместе с ООО НПЗ «Северный Кузбасс» (занимается перевалкой нефти из магистрального нефтепровода). В 2018 году в отношении Александра Югана была введена процедура реализации имущества. В реестр требований кредиторов на тот момент были включены требования на 7,3 млрд руб.

АНГК занимается переработкой нефти, в 2010 и 2013 годах смонтированы две установки первичной перегонки мощностью 150 тыс. т и 350 тыс. т соответственно, в 2017 сообщалось о вводе третьей установки мощностью 800 тыс. т. В 2018 году компания получила выручку 28,2 млрд руб., чистый убыток — 6,4 млрд руб.

Оксана Павлова