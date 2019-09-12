Орское предприятие уклонилось от уплаты 10 млн рублей налогов

В Орске возбудили уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст.199 УК РФ). Об этом в четверг сообщает СК РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, руководство ООО «Уральская Нива» внесло в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения. Организация осуществляла фиктивный документооборот с юридическими лицами, якобы осуществляющими коммерческую деятельность. В итоге налоговый орган недополучил 10 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Сазонов