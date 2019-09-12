На Эльмаше на месяц перестанут ходить троллейбусы и трамваи

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш с 16 сентября до 15 октября перестанут ходить троллейбусы и трамваи от Пединститута до конечных «Эльмаш» и «Фрезеровщиков», сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко на своей странице в Facebook. Перекрытия связаны с демонтажем подземного перехода на Старых Большевиков— Фронтовых Бригад.

По словам господина Кравченко, временно отменят троллейбусный маршрут №16. Вместо него появится автобус №16, который будет ходить по такому же маршруту.

Также изменятся маршруты пяти трамваев: Трамвай № 2: Станция ВИЗ—улица Татищева—проспект Ленина—улица Луначарского—Северное депо, трамвай № 7: Станция 7 Ключей—улица Техническая—улица Победы—Проспект Космонавтов—Северное депо, трамваи № 14, 25: Станция Керамическая—улица 8 Марта—Куйбышева—Луначарского—Проспект Космонавтов—Машиностроителей—станция «Площадь 1-ой Пятилетки», трамвай №16: Станция Шарташ—Блюхера—Уральская—Северное депо. Трамвай № 17 закрыт.