«Медведев вновь зовет нас в светлое завтра»

Дмитрий Медведев выступил с программными заявлениями. Накануне глава правительства в эфире федерального телеканала запустил так называемую «регуляторную гильотину», призванную улучшить бизнес-климат в стране. Также премьер обозначил основные сценарии развития страны и затронул народные темы. Медведев призвал, например, вводить более гибкие рабочие графики в стране и развивать рынок жилищной аренды. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Медведев демонстрирует серьезность своих намерений на перспективу.

Дмитрий Медведев выступил в программе «Диалог» на государственном канале «Россия 24» — это совместный проект телевидения и кабинета министров: коммуникация между исполнительной властью с одной стороны, и бизнесом, регионами и общественностью — с другой.

Прогрессивная площадка, премьер-министр пришел туда, что называется, не с пустыми руками. Он объявил, что лично подписал постановление о ликвидации советского законодательного наследия. Под «гильотину» — так это назвали — могут попасть более 200 тыс. различных декретов, постановлений и нормативных актов, которые по-прежнему действуют и, соответственно, тормозят развитие экономики да и страны в целом, а также дают повод для придирок и давления на бизнес. Сам Дмитрий Анатольевич, выступая зимой нынешнего года на Гайдаровском форуме, привел в качестве примера инструкцию для приготовления омлета: слой смеси молока и яиц должен быть толщиной 2,5–3 сантиметра и все это должно готовиться 8–10 минут на раскаленной сковородке или в жарочном шкафу. Все это и нужно отменять.

Работа, понятно, сложная, но подчиненным поставлена задача, и очерчены сроки. Звучит все это эффектно. Премьер рубит советскую бюрократию, которая мешает экономическому прорыву к прекрасной России будущего.

Примечательно, что глава правительства объявил об этом в десятилетнюю годовщину выхода программной статьи «Россия, вперед!», в которой тогда третий президент Дмитрий Медведев заявил о нашем общем шансе построить новую, свободную, процветающую, сильную Россию. После этого началась так называемая «медведевская перестройка». Сложно сказать, насколько этот шанс был использован или упущен. Тем не менее, по прошествии десяти лет Медведев — уже премьер — вновь зовет нас в светлое завтра.

Это даже чем-то напоминает XX съезд, но в духе нашего времени. Не затрагивая устоев, убираем все плохое — оставляем хорошее.

Символично: мост через эпохи. Конечно, хочется спросить: что все-таки это значит в политическом плане? Дмитрий Анатольевич напомнил о себе как о политике. У него тоже есть программа и, если хотите, своя «Прямая линия» — так же, как и у президента, возможность общения напрямую с потенциальным избирателем.

Да-да, избирателем — Медведев ведь еще и лидер правящей партии. А она идет на федеральные выборы менее чем через два года. И вся это история с четырехдневной рабочей неделей тоже неспроста.

Медведев готов сделать приятное электорату — побаловать нас популярными решениями. Их так мало в последнее время.

Именно Дмитрий Анатольевич занимает второй пост в государстве. А может и первый занять. Почему нет? Меньше пяти лет осталось. Как бы то ни было, Медведев сделал заявку на лидерство, на место в обойме. Он по-прежнему претендует на самые высокие позиции. Самое интересное, что у него нет конкурентов: никто в действующей вертикали такой заявки сделать не может.