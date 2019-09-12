Дело «Седьмой студии» встало на перепутье

Кирилл Серебренников свободен — обвинение так и не смогло объяснить, в чем именно виновны фигуранты громкого дела «Седьмой студии». В среду Мещанский суд постановил вернуть все материалы процесса о хищениях 133 млн руб. в прокуратуру. Деньги выделялись на популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа». Но в обвинительном заключении судья обнаружила «существенные противоречия». Всем фигурантам отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Адвокаты подсудимых не раз указывали на нестыковки в деле, но суд к ним не прислушивался. Что теперь изменилось? Разбирался Владислав Викторов.

Более чем два года разбирательств по делу «Седьмой студии» в среду свелись к тому, что прокуратура так и не сумела четко объяснить, в чем же вина фигурантов громкого процесса. У суда возникло сразу несколько вопросов. Например, непонятно, какие именно мероприятия не были выполнены в рамках проекта «Платформа». Деньги на него выделяло Минкультуры, и из них режиссер Кирилл Серебренников и его коллеги якобы похитили 133 млн руб. Но откуда взялась эта сумма, суду также неясно. На заседании Серебренников в очередной раз повторил, что дело изначально было «сшитым»: «С первого дня так называемого следствия я сотрудничал, и мы все говорили как есть.

Но в какой-то момент стало понятно, что они просто сочиняют, просто шьют какое-то дело, потирая руки, говоря нам в лицо: “Да, такого еще не было”.





И все это абсолютно развалилось здесь в суде».

Впрочем, обвинение с этим не согласилось. Прокурор просил судью не возвращать дело, ведь суд еще не ознакомился с результатами всех экспертиз. Например, с той, где говорилось, что установить, как именно расходовались деньги, невозможно, и что весь проект «Платформа» требует больших вложений, чем те, что «Седьмая студия» получила от властей.

Но раз уж суд решил вернуть дело, значит ошибки были слишком серьезные, считает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев: «В советские времена был другой Уголовно-процессуальный кодекс. Это называлось “вернуть дело на доследование” и фактически было грубым указанием на то, что следствие велось плохо. Сейчас УПК дает такую возможность. Если говорить о том, что суд установил недочеты следствия, что были неправильно посчитаны суммы ущерба и многое другое, — это серьезно, это значит, нужно проводить дополнительные следственные мероприятия. Это займет не один день».

Но раз в деле столько нестыковок, то почему бы просто не закрыть его? На этом настаивал в том числе и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский. Больше всего его возмутило, что теперь процесс затянется, и по итогу обвинение выйдет практически с таким же заключением. Этого не исключает и член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Суд фактически выполняет роль следствия и говорит, что у следствия не все в порядке, — давайте-ка мы пошлем дело обратно, вы составите нормально и снова передадите в суд.

То есть по сути суд помог прокуратуре, помог следствию не проигрывать дело, направив его на доследование».

Но есть в этом решении и политическая составляющая. Очевидно, что дело «Седьмой студии» не клеилось с самого начала, а последние экспертизы, назначенные судом лишь доказали непричастность Серебренникова и его коллег к хищениям, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Зато так власти дали творческой интеллигенции вполне конкретный сигнал: «Экспертиза показала, что Серебренников сэкономил государственные деньги. Ему надо премию дать.

Это дело было своего рода предупреждением творческой интеллигенции, чтобы она держалась подальше от политики.

И если в 2011-2012 годах было модно выйти на проспект Сахарова каким-то известным режиссерам, артистам, то сейчас они 20 раз подумают».

Как показывает практика, нередко, если дело возвращают на доработку, то обратно в суды оно не поступает. Но фигуранты процесса радоваться не спешат. Бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин напомнил, что у прокуроров есть 10 дней на обжалование. Кирилл Серебренников на суде сказал кратко: «Как надо, так и делайте». А после заседания уехал на репетицию нового спектакля «Палачи».

Из всех участников процесса только один человек признал вину: бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева пошла на сделку со следствием. Но в апреле суд вернул в прокуратуру материалы ее дела, поскольку обвиняемая не смогла точно описать все обстоятельства преступления.