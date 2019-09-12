«Давно говорят, что зарплату арбитрам нужно повышать»

Стала известна заработная плата главных арбитров за проведенный матч в РПЛ: сообщается, что судьи получают 90 тыс. руб. за одну встречу в премьер-лиге. Много это или мало для российского футбола, выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Несмотря на новые арены и серьезный приток болельщиков на трибуны, претензии к судейству в российском футболе есть. Скандалы случаются чуть ли не в каждом туре. После того, как СМИ опубликовали премиальные, которые выплачивают нашим элитным арбитрам, все встало на свои места.

О том, что зарплату судьям нужно повышать, говорят давно. Но, судя по суммам, которые озвучиваются сейчас, ничего не изменилось. А это значит, что арбитрам приходится искать иные пути для заработка, считает бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко: «Я бы немножко разделил понятия “зарабатывает” и “получает по ведомости”. Уверяю вас, что никого из списка тех, кто получает 90 тыс. руб., вы не сможете оттуда выгнать даже ссаными тряпками.

В то, что арбитры у нас ошибаются исключительно потому, что плохо видят или еще из-за чего-то, я не верю ни на один процент. Качество арбитров хорошее, и когда им надо, они и судят отлично, и все видят, как надо.

Но вот этот идиотизм с зарплатами по 90 тыс. руб. и все остальное, я думаю, что просто вынуждает людей заботиться о себе. Я считаю, что за матч каждый арбитр должен получать 1 млн руб., я думаю, это даже мало».

Хотя сумма в 90 тыс. руб. может быть не совсем точной. В каких-то источниках говорится о премиальных в 120 тыс. руб., в каких-то — в 115 тыс. руб. Но действующие арбитры эти цифры отказываются комментировать, ссылаясь на контракт с РФС. Но и без этих комментариев понятно, что российские судьи получают гораздо меньше, чем в европейских чемпионатах, рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер Юрий Белоус: «В Испании 20 арбитров, которые входят в клуб, получают по €300 тыс. годового содержания.

Я думаю, руководителю судейского корпуса надо поднимать этот вопрос перед президентом Российского футбольного союза, перед руководителями клубов, лиг. Действительно, ведь арбитру нужно содержать еще и свою семью.

Я считаю справедливой некую озабоченность тем, что для элиты, а премьер-лигу судит элита судейского цеха, конечно, зарплаты такие, что впору идти искать заработок на стороне».

Про этот самый заработок на стороне говорят не только болельщики. В одном из последних интервью авторитетный арбитр, уже завершивший свою карьеру, Сергей Хусаинов не исключил, что судьи делают ставки на свои матчи в РПЛ. Несмотря на громкое заявление, руководители нашего футбола сделали вид, что ничего не слышали. Это удобная и понятная позиция существует у нас долгие годы.

Работая над этим материалом, я звонил многим футбольным арбитрам, но никто не захотел говорить на эту тему, уверяя: систему не изменить. А бывший арбитр Юрий Баскаков выдал мне такой спич о нашем футболе вообще и о судействе в частности, что стало не по себе. Все-таки за неоновой подсветкой новых стадионов, построенных к Чемпионату мира, нет-нет, да и проступает грязь, которую мы на фоне внешнего лоска замечать перестали.

Кроме официальных премиальных, футбольные арбитры получают доплаты за питание, проживание и проезд к месту матча.