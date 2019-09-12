12 сентября, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Завод в Ростовской области оштрафовали за производство некачественного молока

Прокуратура Кагальницкого района Ростовской области проверила соблюдение законов при производстве молочной продукции компанией «ВСР» и нашла нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Лабораторные испытания показали, что произведенное заводом молоко и масло не безопасны по микробиологическим показателям и производились в непригодных для такого производства помещениях.

Руководителю предприятия прокуратура вынесла представление и возбудила дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Общая сумма штрафа составила 160 тыс. руб. Всю некачественную продукцию сняли с производства.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

пресс-релиз

Адыгея

Профиль пользователя