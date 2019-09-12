Завод в Ростовской области оштрафовали за производство некачественного молока

Прокуратура Кагальницкого района Ростовской области проверила соблюдение законов при производстве молочной продукции компанией «ВСР» и нашла нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Лабораторные испытания показали, что произведенное заводом молоко и масло не безопасны по микробиологическим показателям и производились в непригодных для такого производства помещениях.

Руководителю предприятия прокуратура вынесла представление и возбудила дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Общая сумма штрафа составила 160 тыс. руб. Всю некачественную продукцию сняли с производства.

Дарья Голякова