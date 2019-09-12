Квартиры на первых этажах в Ижевске стоят меньше других на 15,2%

В Ижевске средняя стоимость квадратного метра в квартирах на первом этаже составляет 43,2 тыс. руб., на последнем — 46,3 тыс. руб. Это на 15,2% и на 9,3% меньше, чем в квартирах на других этажах, сообщает пресс-офис сервиса «Авито». В целом стоимость квадратного метра в Ижевске за последний год выросла на 7,5% и составляет 51 тыс. руб., на этажах кроме первого и последнего — на 9,2%, до 53,4 тыс. руб., на первом и последнем этаже — на 6,3% и 5,8% соответственно.

Самый большой разрыв между средней стоимостью квадратного метра и его стоимостью на первом этаже среди крупных городов России отметили в Саратове. Он составил 16,1%. Самую большую экономию на покупке квартиры на последнем этаже зафиксировали в Волгограде — она составляет 10,6%. В среднем по стране стоимость квадратного метра в квартирах на первом и последнем этажах составляет 44,7 тыс. руб. и 48,4 тыс. руб., на других этажах — 71,4 тыс. руб., средняя стоимость — 63,1 тыс. руб. Так, стоимость жилья на первом и последнем этаже ниже средней на 29,1% и 23,3% соответственно.