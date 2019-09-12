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Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Дима Билан подарит самарской детской больнице оборудование на 1 млн рублей

Певец Дима Билан планирует подарить два монитора пациента областной детской клинической больнице имени Ивановой. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

На закупку нового оборудования планируется потратить 1 млн руб. Мониторы пациента позволят наблюдать за жизненно важными показателями состояния ребенка. За счет них можно будет отслеживать частоту дыхания, сердечных сокращений, уровень артериального давления, степень насыщения крови кислородом и углекислым газом, а также сердечный ритм пациента.

Ранее Дима Билан выступил в Самаре с концертом на день города. Зрители обратили внимание на странное поведение певца. Он впоследствии признался, что употреблял спиртное и попросил у горожан прощение, а затем пообещал выступить в сентябре с новым концертом.

Георгий Портнов


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