Кольцово получил разрешение на прием Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350

Екатеринбургский аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») первым из региональных аэропортов России получил разрешение Росавиации на эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350, а также их модификаций. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Кольцово занимает пятое место в России по пассажиропотоку. По итогам 2018 года авиаузел обслужил 6,1 млн человек, что на 13% больше, чем в 2017 году. Перевозки на внутренних линиях выросли на 16%, до 4 млн пассажиров, на международных направлениях рост составил 8%, до 2 млн человек. Трансферный пассажиропоток увеличился на 28% и превысил 420 тыс. человек. Аэропорт обслуживает 110 регулярных и чартерных направлений, самые популярные маршруты — Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Базовый перевозчик аэропорта — «Уральские авиалинии». В 2017 году чистая прибыль аэропорта по РСБУ увеличилась в 2,9 раза, превысив 2 млрд руб., выручка выросла на 26,3%, до 5,8 млрд руб. По итогам третьего квартала чистая прибыль аэропорта увеличилась на 31,6%, до 2,1 млрд руб., выручка увеличилась на 17,4%, превысив 5 млрд руб.

Оба типа самолетов являются широкофюзеляжными дальнемагистральными авиалайнерами. По данным Кольцово, Boeing 787 Dreamliner вмещает от 240 до 330 пассажиров и способен летать на расстояние до 14 тыс. км. Airbus A350 вмещает до 336 пассажиров и может совершать беспосадочные полеты протяженностью более 18 тыс. км.