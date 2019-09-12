С экс-главы минсоца Челябинской области и его соучастницы взыскали 30 млн рублей

Советский районный суд Челябинска удовлетворил гражданский иск прокурора Тракторозаводского района о взыскании ущерба, причиненного федеральному бюджету, и суммы взятки, которую бывший министр социальных отношений Олег Бехтерев получил от предпринимательницы Ирины Кем, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2013-2014 годах Олег Бехтерев, занимавший тогда пост заместителя министр социальных отношений, заключил контракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов с компаниями Ирины Кем. Предпринимательница была единственным участником торгов, с ней заключили договоры по завышенным ценам. Ущерб федеральному бюджету составил 29,3 млн руб. За содействие Олег Бехтеров получил взятку в размере 3,6 млн руб.

Суд постановил взыскать с экс-чиновника в бюджет Российской Федерации 3,6 млн руб. за получение взятки. Также удовлетворены требования прокурора о взыскании 29,3 млн руб. ущерба с бывшего чиновника и предпринимательницы.

Ранее Челябинский областной суд приговорил Олега Бехтерева к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ирине Кем дали пять лет условно.