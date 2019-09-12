В Кузбассе осудят мошенника, обманувшего коллекционеров масштабных моделей машин

В Кемеровской области завершено расследование дела 21-летнего жителя города Прокопьевска, которого обвиняют в обмане коллекционеров масштабных моделей машин. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Согласно материалам дела, злоумышленник создал в одной из соцсетей фиктивный аккаунт и в группе коллекционеров моделей автотранспорта разместил объявление об изготовлении уменьшенные копии автомобилей и мотоциклов. Тех, кто заинтересовался в покупке моделей аферист просил предоплату под предлогом закупки материалов. Коллекционеры Москвы, Краснодара, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска и Томска перечислили злоумышленнику 60 тыс. руб. Эти деньги были похищены. По заявлениям потерпевших следственные органы завели дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев