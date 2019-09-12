Прошел обыск в квартире волонтера саратовского штаба Алексея Навального

У волонтера саратовского штаба Алексея Навального Ольги Кузнецовой прошел обыск. Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщил координатор саратовского штаба Александр Зыков.

По словам господина Зыкова, сотрудники правоохранительных органов пришли к ней домой с обыском. После чего ее забрали в Следственный комитет для дачи показаний. Сейчас, как отметил координатор штаба, саратовские активисты не могут связаться с руководителями нескольких районных штабов.

Ранее, отметил Александр Зыков, правоохранительные органы пытались склонить Ольгу Кузнецову к сотрудничеству, однако она отказалась.

Сергей Петунин