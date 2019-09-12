В Самаре возобновилось движение трамваев на Заводском шоссе

С 12 сентября в Самаре восстановлено трамвайное движение на Заводском шоссе от пересечения с ул. XXII Партсъезда до Юнгородка. Об этом сообщает МП «Трамвайно-троллейбусное управление» в «Твиттере».

Режим движения общественного транспорта на данном участке был изменен в 2018 году в связи с ремонтом на Заводском шоссе. Весной 2019 года трамвайное движение было открыто от ул. XXII Партсъезда до разворотного кольца на ул. Кабельной.

По Заводскому шоссе следуют городские трамвайные маршруты №№ 2, 3, 12, 19.

Андрей Сазонов