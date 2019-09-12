В Челябинске суд оштрафовал бизнесмена на 1,2 млн рублей за передачу взяток сотруднику Росреестра

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор предпринимателю, в качестве посредника предававшего взятки сотруднику Росрееста.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что бизнесмен в 2016 году от лица директора коммерческой организации передал 30 тыс. руб. главному специалисту-эксперту отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения управления Росреестра по Челябинской области за незаконную регистрацию права долевой собственности на нежилые помещения в доме №21 по проспекту Ленина. Кроме того, в 2018 году челябинец выступил посредником при передаче взятки в размере 500 тыс. руб. тому же лицу от той же организации за регистрацию права собственности на недвижимость, расположенную на улице Дзержинского. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области.

Обвиняемым в ходе следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате суд признал его виновным по ч.2, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере) и приговорил к штрафу в размере 1,2 млн руб. Для исполнения наказания обращено взыскание на имущество осужденного стоимостью 1,1 млн руб. (автомобиль и деньги).