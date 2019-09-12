У сотрудников штаба Навального в Перми вновь проводят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в квартире координатора штаба Навального в Перми Сергея Ухова. Как сообщает портал 59.ru., сотрудники полиции выносят из квартиры господина Ухова коробки с изъятыми вещами.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, в понедельник обыск прошел у сотрудника пермского штаба Алексея Навального Юрия Боброва, у него изъяли банковские карты, телефон и деньги.

Следственные действия в Перми проходят в рамках расследования уголовного дела об отмывании 1 млрд руб. руководителями Фонда борьбы с коррупцией, которое было возбуждено Следственным комитетом РФ в начале августа.