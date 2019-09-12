Директор пермской управляющей компании осужден на пять лет за растрату

Индустриальный суд Перми вынес приговор экс-гендиректору управляющей компании «Профи-Дом». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, его признали виновным в растрате вверенного имущества.

Как было доказано в суде, гендиректор с октября 2014-го по август 2015 года похитил более 975 тыс. руб. из средств управляющей компании. Для этого руководитель подыскал две фирмы, не осуществляющие хозяйственную деятельность, оформил договоры на оказание консультационных услуг с подписью и печатью и дал указание подчиненным оплатить их. В действительности деньги были переведены на подконтрольные счета и позже обналичены. Кроме этого, директор, будучи привлеченным к административной ответственности, оплатил назначенный ему штраф с расчетного счета ООО УК «Профи-Дом».

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься лицензируемой деятельностью по управлению многоквартирными домами сроком на два года.