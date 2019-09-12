В ХМАО задержаны подозреваемые в незаконной добыче около 5 тонн рыбы

Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали пятерых рыбаков, подозреваемых в незаконной добыче около 5 т рыбы, сообщили в пресс-службе МВД России. По предварительным данным ведомства, сумма ущерба составляет почти 20 млн руб.

Как сообщили в ведомстве, пятеро местных жителей с помощью невода на 152 км реки Северная Сосьва выловили около 5 т рыбы различных видов. Мужчин задержали в поселке Игрим. Один их них арестован, остальные под подпиской о невыезде. В ходе обысков в квартирах подозреваемых изъяты орудия лова, три невода и 19 сетей.

По факту незаконного вылова рыбы возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 256 УК РФ). Один из задержанных может быть причастен к совершению двух аналогичных преступлений на территории региона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.