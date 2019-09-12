Краевой бюджет будет возмещать затраты на съемки фильмов в регионе

В Пермском крае создана комиссия по отбору фильмов, по которым будут компенсировать затраты на съемки в регионе (рибейт). Постановление об этом было подписано на вчерашнем заседании краевого правительства. Новый орган начнет работу с ноября. Среди членов комиссии — режиссеры Павел Лунгин и Борис Караджев, президент фестиваля «Флаэртиана» Павел Печенкин и директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов.

Ранее глава региона Максим Решетников заявлял о планах поддержки киноиндустрии. «Это перспективная сфера и для молодежи, и для экономики, и для культуры»,— сообщил губернатор. Компании смогут рассчитывать на рибейт при условии привлечения местных подрядчиков, что, по словам Максима Решетникова, позволит местным компаниям получить компетенции и нарастить заказы.

В Пермском крае снимался фильм по роману писателя Алексея Иванова «Географ глобус пропил» и сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной. А этим летом в регионе работала съемочная группа «Сердце Пармы».