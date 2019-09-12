ММК-МЕТИЗ модернизирует корпоративную информационную систему

На ММК-МЕТИЗ (входит в Группу Магнитогорского металлургического комбината) началось внедрение новой корпоративной информационной системы Oracle e-Business Suite. Она позволит существенно повысить операционную эффективность компании и упростит взаимодействие с партнерами.

Внедрение нового программного продукта – часть более масштабного проекта по модернизации корпоративной информационной системы (КИС) в обществах Группы ММК. Ранее в рамках этого проекта новую КИС на базе Oracle e-Business Suite v.12 успешно ввели в эксплуатацию в ПАО «ММК».

В корпоративной информационной системе не только оперативно отражаются результаты финансово-хозяйственной деятельности, но и имеется возможность контроля над технологической цепочкой производства, состоянием работы всех крупных линий, простоями и ремонтами оборудования.

Новая версия КИС охватывает практически все области хозяйственной деятельности: планирование и бюджетирование, производство и сбыт, снабжение, обслуживание и ремонты, бухгалтерский учет и финансы, инвестиционные проекты, управление персоналом, контрактная деятельность, корпоративное управление.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» уверены, что в ближайшее время вводимая корпоративная информационная система позволит оперативно реагировать на корректировку портфеля заказов и обеспечит слаженную работу производства, что в свою очередь положительно скажется на взаимодействии с партнерами компании.