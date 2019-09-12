Стадион «Спартак» подал на банкротство футбольного клуба

Новосибирский стадион «Спартак» подал иск о банкротстве футбольного клуба «Сибирь». Сумма долга составила 24,6 млн руб. Рассмотрение дела пока не назначено.

Ранее генеральный директор «Спартака» Александр Алтухов рассказывал “Ъ-Сибирь”, что совокупная задолженность ФК «Сибирь» и связанного с ним ФК «Сибирь-2» составляет около 50 млн руб. «Это долг клуба за период около двух лет»,— отмечал он. Гендиректор ФК «Сибирь» Константин Кричевский рассказывал, что общая задолженности клуба перед кредиторами около 150 млн руб. Он также отмечал, что активов у клуба нет.

«Спартак» традиционно был домашним стадионом ФК «Сибирь» (до 2006 года — ФК «Чкаловец»). Расположен в Центральном районе Новосибирска. Предприятием владеет АО «РАТМ холдинг» (56,3%) и департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска (43,7%). Летом этого года власти Новосибирской области создали новый региональный футбольный клуб «Новосибирск».

О банкротстве клуба читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Гол как свои ворота»

Оксана Павлова