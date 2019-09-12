Бизнес на детском отдыхе: реальность и перспективы

В 2017 году в России был подписан указ об объявлении «Десятилетия детства» - документ предусматривал трансформацию отрасли детского отдыха и новый подход к организации оздоровительных кампаний. Что изменилось с тех пор в этой сфере и готов ли бизнес инвестировать в лагеря, обсудили участники круглого стола, посвященного вопросам развития негосударственного сектора в этой области. Участниками мероприятия стали представители Министерства образования, контролирующих организаций, общественных институтов и участники отрасли. Организаторами круглого стола выступили медиахолдинг РБК-Уфа, Центр инноваций социальной сферы РБ при поддержке республиканского госкомитета по предпринимательству и туризму.

По словам и.о. министра образования РБ Айбулата Хажина, в 2019 году детская оздоровительная кампания прошла в соответствии с планом: различными формами отдыха было охвачено почти 400 тысяч детей, и до конца года это количество увеличится за счет запланированных мероприятий в осенние каникулы и предновогодние дни. Расходы на организацию отдыха превысили 1,7 млрд рублей (до конца года министерство планирует довести эту сумму до 2,1 млрд). Всего в течение сезона в республике работало 107 загородных лагерей и санаториев.

«Расстраивает, что негосударственный сектор пока неактивен в этом направлении. Мы компенсируем 90% стоимости путевки, которая составляет у нас 17 640 рублей. Это деньги, которые могли бы идти на развитие негосударственного сектора. В этом году выделенная сумма больше почти на 300 млн относительно 2018 года, на следующий год планируем вновь увеличить бюджет. Финансовое обеспечение со стороны республики идет колоссальное, я не могу привести в пример ни один соседний регион, где бы оздоравливался такой процент детей. Поэтому я думаю, что для негосударственного сектора участие в кампании должно быть привлекательным», — отметил господин Хажин.

Уполномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова видит две основные проблемы в сфере детских лагерей: низкий уровень подготовки вожатых и устаревшая материально-техническая база. В особенности это касается загородных лагерей, находящихся на балансе муниципалитетов. Депутат Госсобрания — Курултая РБ Римма Утяшева в свою очередь уверена, что в организации детского отдыха необходим комплексный подход. И создание комфортных условий для каждого ребенка — одно из важнейших условий.

Организация детского отдыха может быть частью сферы социального предпринимательства. По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы РБ Ирины Абрамовой, при должном подходе частные лагеря могут стать примером эффективной бизнес-модели: «Я проводила аналитику: если частный лагерь будет открыт круглый год, если он будет профильным, будет оказывать качественные услуги, он не может быть убыточным. Я бы хотела, чтобы бизнес внимательно посмотрел в эту сторону. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческое взаимодействие».

Сами участники рынка признают, что работать в сфере детского отдыха непросто — мешает и отсутствие единых правил рынка, и противодействие районных чиновников. Директор уфимского лагеря «Алые паруса» Виктория Горбачева считает, что необходимо изменить принцип распределения путевок — позволить родителям самим выбирать интересную программу и лагерь. Власти готовы прислушаться к пожеланиям участников рынка: ожидается, что перераспределение сертификатов на отдых благоприятно скажется на качестве лагерей, а сокращенные смены позволят увеличить количество отдыхающих, при этом сократив расходы родителей.