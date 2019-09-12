В Курганской области планируют создавать по 100 мини-ферм ежегодно

Власти Курганской области собираются переформатировать работу по развитию агропромышленного комплекса в регионе. Так, наряду с поддержкой крупных инвесторов, планируется ежегодно создавать по 100 мини-ферм, а также запустить 5-7 проектов по строительству свиноферм на 500 голов. Об этом заявил избранный губернатор Вадим Шумков на заседании совета по развитию АПК.

Директор ООО «Курганское» Вячеслав Немиров представил бизнес-модель по строительству свинофермы на 500 голов, которая окупается за 3-5 лет. По его словам отрасль рентабельна: сейчас в Курганской области производится лишь треть от объема потребляемой свинины, есть ряд крупных мясоперерабатывающих предприятий, которые нуждаются в сырье. Вадим Шумков поддержал предложение по развитию этого направления, а также поручил департаменту АПК собрать от участников совета другие мнения по переформатированию мер поддержки отрасли, подготовке кадров и другим направлениям, проанализировать их и внести корректировки в профильные региональные программы.

В следующем году регион получит из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства на 218 млн рублей больше, чем в этом. В том числе 134 млн руб. на стимулирующие субсидии.