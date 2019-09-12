Депутаты гордумы обсудили социальные программы администрации Перми

Программы «Доступное и качественное образование» и «Развитие сети образовательных организаций» разработаны департаментом образования администрации города Перми. По словам начальника департамента Людмилы Сериковой, к 2023 году количество детей, получающих дошкольное образование, должно вырасти до 80%, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. На привлечение и поддержку молодых педагогов, повышение квалификации учителей в бюджете города запланировано 9 млрд рублей.

Программа «Развитие сети образовательных организаций» предусматривает строительство новых детских садов на ул. Плеханова, 63, ул. Е. Пермяка, 8а, ул. Желябова, 16б, ул. Байкальской, 26а, а также реконструкцию школ и детских юношеских центров. К 2023 году количество мест в образовательных учреждениях должно составить 58,4 тыс. Расходы бюджета на реализацию программы достигнут 1386,7 млн рублей.

Депутаты интересовались, повлияют ли программы на размер заработной платы преподавателей и какие формы образования будут применяться для увеличения количества учащихся дошкольного возраста. Людмила Серикова пояснила, что показатель зарплаты должен увеличиться, средства будут предоставлены из краевого бюджета. Департамент образования разработал четыре альтернативные формы образовательного процесса в дошкольных учреждениях: группы пребывания с мамой, консультационные центры, услуга сертифицированной няни и «ясли-спутники».

Председатель городского спорткомитета Сергей Сапегин представил программу «Развитие физической культуры и спорта». По его словам, среди ключевых проблем отрасли – недоступность спортивных площадок, нехватка стадионов, отсутствие плавательных бассейнов, легкоатлетических манежей и крытых катков в удаленных районах города. В рамках программы планируется ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра по ул. Академика Веденеева, 25, строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а, окончание строительства объектов на территории экстрим-парка, в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию лыжероллерной трассы. Программой предусмотрена поддержка молодых спортсменов – 141 стипендия.

Начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова рассказала депутатам о программе «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми». Она предусматривает создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки жителям города, обеспечение социальной безопасности семей с детьми, популяризацию института семьи, семейных ценностей и здорового образа жизни, а также организацию оздоровления и отдыха детей. В программу включен также проект предоставления выплаты многодетным семьям вместо земельного участка. Расходы бюджета города Перми по программе составляют 353,9 млн рублей.

Все замечания и предложения депутатов по программам были приняты к сведению и переданы на доработку.