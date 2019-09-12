Более 20 тысяч звонков: Пермский МФЦ перевел call-центр в сеть МегаФона

12 сентября 2019. МегаФон и Пермский МФЦ объявили о сотрудничестве. Теперь с помощью интеллектуальной сети связи оператор обеспечивает работу call-центра МФЦ. Позвонить в многофункциональный центр жители Пермского края могут по новому многоканальному номеру — 8-800-550-05-03. Все телефонные обращения бесплатны.
По итогам электронного аукциона МегаФон стал единственным поставщиком услуг для call-центра МФЦ до конца ноября 2021 года.
«Мы предоставили для центра единый номер формата «8-800», который может принимать одновременно неограниченное количество вызовов от жителей из любой точки страны или мира. Благодаря нашей интеллектуальной системе сотрудники МФЦ получают подробную статистику — сколько звонков поступило, в какой период времени, продолжительность консультации и так далее. Все эти данные помогают значительно улучшить работу с телефонными обращениями жителей», — отметил Илья Головнин, директор МегаФона в Перми.
«Ежемесячно на нашу горячую линию поступает до 24 000 звонков. Благодаря предложенным телеком-решениям, ситуация, когда житель региона не может дозвониться, у нас полностью исключена. Записаться на прием, получить консультацию специалиста по перечню документов, необходимых для оформления госуслуг, узнать об их готовности — все эти вопросы можно решить, позвонив операторам по нашему новому телефону», — отметил руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.
Для государственных структур МегаФон оказывает полный комплекс телеком-услуг: мобильную и фиксированную связь, доступ в интернет, аренду каналов связи, организацию VPN-сетей и реализацию любых цифровых решений под задачи заказчика.
Дополнительная информация и контакты
«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla по результатам более 8 млн замеров пользователей. Компания первой в стране запустила 4G, ввела в эксплуатацию коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране, по данным Роскомнадзора. На Урале МегаФон предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО.