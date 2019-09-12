Товарооборот Челябинской области с Узбекистаном вырос на 28,5% в первом полугодии

В первом полугодии 2019 году товарооборот Челябинской области с Узбекистаном составил $195,3 млн, что на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе экспорт вырос на 33,5%, до $187,8 млн, импорт – на 66,4%, до $7,5 млн, сообщает пресс-служба главы региона. По итогам 2018 года товарооборот Челябинской области с Узбекистаном увеличился на 27% и составил $370,2 млн.

Южный Урал вывозит туда в основном продукцию черной и цветной металлургии, средства наземного транспорта, оборудование, ядерные реакторы, котлы, строительную технику и продукты питания. Основные статьи импорта: цинк и изделия из него, продукты питания, товары народного потребления.

Вчера избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым. Перспективным направлением в дальнейшей работы руководство региона видит в участии предприятий региона в реализации крупных инфраструктурных проектов в Республике. Область готова принять участие в строительстве газопроводов, поставлять строительную технику, возможно, продукцию предприятий машиностроения.