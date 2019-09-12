Пограничники задержали 16 северокорейских шхун у берегов Приморья

Более 250 рыбаков и 16 северокорейских шхун задержали пограничники за сутки в связи с незаконным промыслом кальмара у берегов Приморья, сообщило региональное погрануправление ФСБ РФ. Генконсул КНДР во Владивостоке и руководство пограничных органов Северной Кореи проинформированы о нарушениях.

«Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находится более 100 северокорейских шхун»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что для стабилизации ситуации в регион дополнительно направлены корабли пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

«Вопреки принимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством»,— добавило УФСБ.