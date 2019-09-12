«Трест № 14» уведомил о возможной дате ликвидации

ПАО «СМТ «Трест № 14» уведомило о планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества. Планируемая дата направления заявления – 17 сентября.

Завтра, 13 сентября состоится собрание акционеров ПАО. В повестку включены вопросы: заключение мирового соглашения между обществом и налоговой инспекцией с предоставлением обеспечения; увеличение уставного капитала ПАО через допэмиссию акций; ликвидация ПАО и назначение ликвидационной комиссии; внесение изменений в устав.

В рамках плана предлагается выпустить 24 тыс. акций общества и разместить их среди действующих акционеров по цене 7,4 тыс. за штуку — на сумму 181,39 млн руб. Сейчас уставный капитал ПАО — 151,5 млн руб. В дальнейшем дополнительно эмитированные бумаги предполагается передать ФНС в качестве обеспечения погашения задолженности по обязательным платежам. В этом случае ФНС станет контролирующим акционером ПАО.

Также акционерам ПАО предлагается одобрить решение о введении процедуры добровольной ликвидации общества. Это решение должно быть доведено до сведения налоговой и кредиторов.

В самом «Тресте» детали антикризисного плана с возможной ликвидацией ПАО не раскрывают.