ЦБ отозвал лицензию у Гринкомбанка

Банк России отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора. Он занимал 410 место в российской банковской системе.

ЦБ уточняет, что банк допустил уменьшение величины капитала до уровня, который был ниже размера уставного капитала. Вследствие этого возникло основание для объявления банкротства. Кроме того, организация нарушала федеральные законы, регламентирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора.

В Гринкомбанке назначена временная администрация Банка России, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Организация является участником системы страхования вкладов, деньги будут возвращены вкладчикам (но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика).