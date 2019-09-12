«Яндекс» вложит в российское образование 5 млрд рублей

Компания «Яндекс» намерена вложить в образовательные проекты 5 млрд руб. в следующие три года. «Инвестиции пойдут на расширение существующих и создание новых проектов в области школьного, высшего и дополнительного образования, подготовку IT-специалистов и повышение квалификации преподавателей»,— говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Работа будет идти по следующим направлениям:
«Яндекс» планирует обучить новым технологиям почти каждого второго учителя, а также подготовить 100 тыс. новых кадров для IТ-индустрии (20% от нынешнего числа работников в этой сфере).
По мнению министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова, Россия испытывает нехватку квалицированных специалистов. «С переходом к цифровой экономике этот дефицит ощущается особенно остро, и воспитание новых кадров становится задачей не только IT-компаний, но и государства»,— сказал господин Носков и добавил, что необходимо объединить усилия в этой сфере.
«Есть предметы, такие как информатика, где цифровые технологии имеют большой потенциал для применения. Важно и ценно, что "Яндекс" активно вовлекает методическое сообщество в развитие технологий. Я верю, что только так можно реально повысить эффективность образовательного процесса»,— сказала министр просвещения Ольга Васильева.
По данным опроса агентства по работе с талантами Changellenge, каждый третий выпускник вуза хочет работать в IT-компании. Российские студенты считают это направление наиболее перспективным для построения карьеры.
О том, каковы шансы молодых специалистов найти работу мечты, читайте в материале “Ъ FM”.
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