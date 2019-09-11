Тимченко вышел на второе место в российском списке Forbes

Основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика журнала Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
На 11 сентября 2019 года состояние господина Тимченко оценивается в $22,1 млрд, за сутки оно выросло на $268 млн.
Самым богатым россиянином по версии Forbes признан основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в $26,2 млрд (+$133 млн за день).
На третьей строчке оказался основной владелец и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($21,2 млрд), четвертое место за владельцем Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимиром Лисиным ($20,8 млрд), на пятом месте — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($20,4 млрд).
просмотров: 631128
просмотров: 170577
просмотров: 123945
просмотров: 118600
просмотров: 96886