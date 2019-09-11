Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев

Парламент Эстонии вскоре рассмотрит инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины. Об этом заявил в среду, 11 сентября, глава МВД Эстонии Март Хельме, пообещав представить депутатам соответствующую законодательную инициативу уже этой осенью. «Те, кто приезжает сюда,— это не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы”. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться»,— объяснил министр, которого цитирует эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised.

Безвизовый режим в шенгенской зоне для граждан Украины вступил в силу в июне прошлого года. Как сообщает МВД Эстонии, за 2018 год краткосрочные разрешения на проживание и работу в стране получили 15,5 тыс. граждан Украины, вид на жительство — 2,6 тыс. «Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги»,— рассказал господин Хельме.

Глава МВД Март Хельме, как и его сын, министр финансов Мартин Хельме,— член крайне правой Консервативной народной партии (EKRE), младшего партнера по правительственной коалиции. Оба известны резкими высказываниями в отношении России. Среди прочего Март Хельме заявлял, что у Таллина остаются к Москве территориальные претензии, так как 5,2% территории Эстонии до сих пор находится по другую сторону границы. 30 августа парламент страны на внеочередном заседании рассмотрел предложение оппозиционной Партии реформ о вынесении вотума недоверия действующему премьеру и лидеру Центристской партии Юри Ратасу. Причиной стало недовольство оппозиции как раз действиями министров Хельме. Однако отправить в отставку действующее правительство оппозиции не удалось: за вотум недоверия проголосовали только 40 депутатов из 101.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в среду, что «односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна». Он напомнил, что решение об отмене краткосрочных виз для украинцев было принято после выполнения Украиной целого ряда требований.

Как ЕС вводил безвизовый режим с Украиной — в публикации “Ъ”.

Галина Дудина