Мужчины с Осой

Определились первые претенденты на пост главы Осинского городского округа. По информации „Ъ-Прикамье“, готовиться к борьбе за руководящую должность начали действующий глава района Яков Лузянин, экс-руководитель территории и советник мэра Перми Сергей Романов, а также бывший замглавы района Алексей Григорьев. При этом большинства сторонников среди депутатов думы городского округа нет ни у одного из потенциальных кандидатов.



Советник главы Перми и экс-глава Осинского района Сергей Романов планирует претендовать на пост главы Осинского городского округа. Как рассказал „Ъ-Прикамье“ собеседник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, господин Романов якобы уже ведет переговоры с депутатами Осинской думы о поддержке своей кандидатуры. Впрочем, источник добавил, что господин Романов «не нашел значительной поддержки в депутатском корпусе». Отметим, что Сергей Романов считается одним из доверенных лиц мэра Перми Дмитрия Самойлова.

Кроме экс-главы района, по словам собеседника, на руководящий пост могут претендовать действующий глава Осинского района Яков Лузянин и экс-заместитель главы района, в настоящее время работающий в ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Алексей Григорьев.

Источник добавил, что большинства в недавно избранной думе городского округа нет ни у кого из потенциальных кандидатов на пост главы муниципалитета. Как утверждает собеседник, в новый созыв думы вошли примерно три-пять депутатов, близких к Сергею Романову. Всего в думе округа 15 депутатов.

Яков Лузянин рассказал „Ъ-Прикамье“, что планирует претендовать на новый срок полномочий. «Вместе с командой мы начали несколько проектов, и нужно довести их до логического завершения. Хотелось бы еще послужить Осе и ее жителям»,— пояснил господин Лузянин.

Связаться с Сергеем Романовым „Ъ-Прикамье“ не удалось — он не отвечал на звонки по мобильному телефону.

Источник, близкий к краевым властям, заявил „Ъ-Прикамье“, что обсуждать потенциальных кандидатов на пост главы муниципалитета до объявления конкурса бессмысленно. Однако собеседник добавил, что в думе Осинского городского округа большинства нет ни у одной из местных групп влияния. «Вероятно, депутатам придется договариваться, искать некую компромиссную фигуру»,— предполагает собеседник.

Напомним, депутаты краевого парламента поддержали инициативу о реорганизации поселений Осинского района в единый городской округ в феврале этого года. В минувшее воскресенье состоялись выборы в думу городского округа. Депутатам предстоит принять решение о проведении конкурса, а также выбрать главу района из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Яков Лузянин был избран главой района в 2013 году, на прямых выборах он заручился поддержкой 84,43% избирателей. До этого он возглавлял Крыловское сельское поселение. В 2019 году был избран на новый срок полномочий, но уже депутатами земского собрания Осинского района по результатам конкурса. Однако в связи с реорганизацией поселений в Осинский городской округ полномочия господина Лузянина будут прекращены.

Сергей Романов работает на государственной службе с 2003 года. До 2013 года занимал пост главы Осинского района. С мая 2014-го по начало 2017 года возглавлял Ленинский район Перми. После того как главой Перми стал Дмитрий Самойлов, господин Романов перешел на должность его заместителя, ответственного за развитие городской инфраструктуры. В прошлом году чиновник, после критики со стороны краевых властей, перешел на пост советника мэра Перми.

Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что «с точки зрения силы и опыта фигура Сергея Романова выглядит предпочтительнее того же Якова Лузянина или Алексея Григорьева». «Но здесь есть еще ряд значимых факторов: причины ухода Романова из первых лиц, отношение губернатора к политикам старой формации. И конечно, же мнение осинцев»,— добавляет эксперт.

Также Людмила Ознобишина отмечает, что ни у одной из конкурирующих команд нет большинства в думе и, вероятно, краевым властям придется выступить в качестве арбитра. «Скорее всего, решение будет продиктовано не столько заботой о будущем района, сколько компромиссом между элитами, что всегда несет в себе много подводных камней в будущем»,— предполагает она.

Константин Кадочников