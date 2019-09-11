Дорогомилово затягивает с реконструкцией

В районе Дорогомилово затянулось благоустройство: там положили еще не всю плитку и не везде обновили асфальт. Автомобилисты стоят в пробках, пешеходы удивляются широким тротуарам, а строители теперь работают и ночами. Что происходит в районе? И почему не все решения проекта благоустройства оказались удачными? Об этом — Иван Корякин.

В конце августа на площадь Киевского вокзала приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Встал посреди кубов с новой запечатанной плиткой и рассказал, как там благоустроят территорию: «Что мы делаем? Мы увеличиваем на 30% объем парковок для такси, на 20% увеличится объем наземного транспорта, автобусов. Вся эта огромная работа будет закончена осенью этого года».

Прошло три недели, но реконструкция в районе — по-прежнему главная тема. Площадь Киевского вокзала почти готова, чего не скажешь о прилегающих улицах. “Ъ FM” попросил жильца дома на Брянской Георгия выйти на балкон и описать происходящее в вечерние часы: «Можно запарковаться. По большей части уже везде уложена плитка. И, соответственно, у нас сейчас нет пыли, песка, техники чуть меньше. Если сказать по Студенческой — там очень проблематично».

Дальше — хуже: где-то еще не готовы тротуары и спуски к пешеходным переходам, асфальт положили не везде. У Дорогомиловского рынка москвичка Анна из-за этого пробила колесо: «Когда выезжала с парковки Дорогомиловского, очень аккуратно поворачивала направо, потому что машины — осталось не два ряда, а полтора, и торчал бордюрный камень. Я очень медленно ехала и на верхнюю часть этого камня колесом наехала, оно пробилось, просто из него со свистом воздух вышел».

И так с начала лета. У некоторых жителей Дорогомилова даже сложилось впечатление, что рабочие просто раскопали весь район, затем три месяца ничего не делали, а ко Дню города и выборам стали закапывать его обратно. Так это или нет, но рабочие теперь шумят и по ночам, говорит жительница района Юлия: «Я открываю окно в квартире, мы живем так сутками напролет. Перерывы бывают — на обед, причем работают в антисанитарных условиях: едят и переодеваются прямо на улице».

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Работы идут и на Большой Дорогомиловской — там только что положили асфальт, чтобы сломать его и построить теперь разделительную полосу. Идет и реконструкция тоннеля на Дорогомиловской заставе. И почти готов, пожалуй, самый широкий тротуар Москвы — напротив «Европейского». Это на благо не только жителей, но и арендаторов, отмечает один из авторов концепции благоустройства района, руководитель проектного бюро Т.М. Александр Шуткин: «Мы предлагали значительно расширить тротуар за счет оптимизации проезжей части. Мы позволяем пешеходному трафику лучше воспринимать коммерческие площади, у первых этажей появляется большая капитализация, больше возможностей для развития бизнеса».

И уже открыли автобусный выезд от Киевского вокзала напрямую к Бережковской набережной. Тратить полчаса на 500-метровом отрезке у Бородинского моста теперь будут только водители личного авто. Зато убрали провода, поставили новые фонари, готовы посадить деревья и провести велодорожки. Но не все решения оказались удачными, считает житель Дорогомилова Юрий: «Поворот с набережной Тараса Шевченко на Большую Дорогомиловскую получился вообще непродуманным. Увеличили тротуар, и он выступает, как кость в горле, и получается, правый ряд может повернуть только на дублера Тараса Шевченко, и поворот можно осуществить только из второго ряда, остается один левый ряд».

Но делать выводы пока рано. Еще не до конца понятно, почему стоит Большая Дорогомиловская: из-за асфальтоукладчиков или потому что ее сузили до трех полос из центра. Но главный тест начнется зимой, когда москвичам будет не до скамеек и велодорожек.

Этим летом работы начались не только в Дорогомилове, но и на Остоженке, Рождественке и Патриарших прудах. А в следующем году мэрия планирует благоустроить одну из главных улиц города — Кутузовский проспект.