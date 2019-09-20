Алессандро Микеле каждый сезон делает очень много вещей — одежды, обуви, сумок и украшений. И его расчет — чтобы каждый потенциальный клиент бренда мог найти в этих коллекциях что-то свое личное — оправдывается.

Мужская и женская коллекции Gucci демонстрируются вместе: сегодня такое совмещение практикуется почти везде, но вот именно у нынешнего Gucci оно выглядит наиболее оправданным. Разницы никакой нет. Для того чтобы подчеркнуть эту идею, приглашения на показ нынешнего сезона даже выглядели особенно — как гипсовая маска Гермафродита.

Особенность работы Алессандро Микеле в том, что он не смешивает гендеры. Он их, похоже, попросту не различает. Очень показательным примером служит его друг и главное лицо бренда Джаред Лето — он в последнее время чуть ли не на всех мероприятиях появляется в платьях Gucci. Но несмотря на оскароносную роль в «Далласском клубе покупателей» Жан-Марка Валле, Джаред Лето ни в повседневной, ни даже в светской жизни ни капли не похож на андрогина. Он наследник хиппи, рокер, если угодно — любящий эпатаж фрик. Просто сейчас и брюки, и платья можно носить исходя исключительно из собственных вкусовых предпочтений. В конце концов женщина в смокинге еще полвека назад воспринималась как некий вызов, а сейчас это норма. Скоро то же самое случится и с платьями. И рассуждать мы будем о действительно важном — хороши ли эти костюмы и эти платья.

Так вот, у Gucci в исполнении Алессандро Микеле и платья, и костюмы хороши. Коллекция нынешнего сезона оказалась чуть более спокойной, чем предыдущие, по очень простой причине — на этот раз дизайнер четко разделил одежду и аксессуары. И то, насколько ловко сидят его брюки и пиджаки, как красивы в движении платья и пальто, видно особенно отчетливо. Коллекция разнообразна и рассчитана на людей с разными вкусами, но у Алессандро Микеле это почему-то выглядит как щедрость, а не как коммерческий прием. Вот плечистые, с широкими лацканами пиджаков и брюками-трубами на высоком поясе костюмы в духе Хамфри Богарта. Вот овальные манто и гофрированные блузы будто из Серебряного века. Вот викторианские жабо и елизаветинские воротники-фрезы. А вот как удачно со всем этим театральным великолепием уживаются кроссовки, спортивный трикотаж и концептуальная подчеркнутая недошитость вещей. У Gucci этот набор из исторических реминисценций и стритвира выглядит убедительно и даже не слишком вызывающе. Возможно, мы просто привыкли, но, скорее всего, дело в том, что Алессандро Микеле — талантливейший стилист, который знает историю искусства и очень любит то, чем он занят.

А вот аксессуары действительно смелы. И шаманские, и БДСМные маски, конечно, прежде всего рассчитаны на шоу, а не на успех в магазинах. Но вот металлические наколенники, огромные гривны и тяжелая бижутерия вполне предназначены для ношения в жизни. Как и немедленно ставшие главным украшением сезона мощные золотые каффы и накладки на уши — фантазийные, футуристические, возмутительные и очень удобные.

Марина Прохорова