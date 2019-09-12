Имущество ФК «Амкар» продают за 41 млн рублей

Арбитражный управляющий ОО «ФК „Амкар“» Александр Маслаков опубликовал информацию о проведении торгов. Данные об этом содержатся на едином реестре сведений о банкротствах.

На торги выставлено имущество ФК начальной стоимостью 41,2 млн руб. В него включены столбы, светильники, спортивные тренажеры, скамьи, мебель, а также пять автомобилей, автобус и снегоуборщик. Торги состоятся 23 октября.

Основным претендентом являются госучреждение «Центр спортивной подготовки» (СПЦ), которое эксплуатирует бывший стадион «Амкара» — «Звезда». Сейчас здесь выступает ФК «Звезда», который использует оборудование «Амкара».

Собеседник в ЦСП рассказал, что между учреждением и конкурсным управляющим «Амкара» подписано два договора — аренды используемого имущества и хранения неиспользуемого имущества клуба.

В ЦСП пока не собираются выкупать имущество клуба. «Во-первых, мы не согласны с оценкой. Во-вторых, в состав лота включены позиции, например ограждение стадиона, которые принадлежат собственнику стадиона — администрации Перми»,— пояснил источник.

Напомним, в 2018 году Арбитражный суд Пермского края признал ФК «Амкар» банкротом. Кредиторская задолженность клуба перед игроками и работниками превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. Весной министерство физкультуры и спорта Пермского края пыталось войти в состав кредиторов общественной организации и вернуть 543 млн руб. субсидий, выплаченных клубу из бюджета в 2017-2018 годах. В удовлетворении этих требований было отказано. ООО «Урало-Сибирский центр независимой экспертизы» оценило имущество обанкротившейся ОО «ФК «Амкар» в 57,335 млн руб.