Лысьвенский производитель турбогенераторов выбрался из убытков

ООО «Электротяжмаш-Привод» отчиталось о финансовых результатах за 2018 год. Выручка компании составила 5,5 млрд руб., а прибыль — 201,7 млн руб. По итогам 2017 года показатели составляли 3,2 млрд руб. выручки и 304 млн руб. убытков. ООО «Электротяжмаш-Привод» базируется в Лысьве, но зарегистрировано в Москве. Это крупное предприятие машиностроительной отрасли производит турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные и асинхронные двигатели, тяговое электрооборудование. ООО было создано в 2008 году на базе активов лысьвенского завода «Привод». Согласно «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО владеет кипрская «Тенорекс лимитед». И. о. генерального директора является Андрей Кузнецов.