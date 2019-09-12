Владелица павильонов в центре Перми пытается защитить свою недвижимость от сноса

ИП Алла Кириленко в начале этой недели обратилась в Арбитражный суд Пермского края с серией исков к главе Перми. В одном из них она потребовала признать недействительным постановления мэра о проведении публичных слушаний в отношении проектов планировок в центре Перми.

На публичных слушаниях, которые состоятся на следующей неделе, предлагается обсудить установление (перенос) «красных линий» для улиц Ленина и Крисанова. В результате переноса за «красные линии», по данным госпожи Кириленко, попадает принадлежащее ей имущество — торговый центр на ул. Крисанова, 12б, площадью 663 кв. м (одна из двух пирамид за «Театром-театром».— “Ъ-Прикамье”), а также остановочный комплекс на ул. Ленина, 84а, площадью 138 кв. м. Данная недвижимость окажется на территории общего пользования (за «красными линиями») и может быть изъята через суд и снесена.

Павильон на ул. Ленина, 84а Фото: 2gis.ru

В другом иске ИП Алла Кириленко просит суд признать незаконными постановления мэра, которыми были установлены новые «красные линии» по Комсомольскому проспекту. Соответственно, это привело к попаданию за «красные линии» недвижимости госпожи Кириленко — ларьков за строительным колледжем (Комсомольский проспект, 59а).

Киоски на ул. Комсомольский проспект, 59а Фото: 2gis.ru

Предпринимательница просила суд ввести обеспечительные меры, но ей было отказано.

Напомним, что мэрия Перми этим летом разработала проект поправок в генплан. Всего поступило 12 предложений. Все предполагали расширение транспортной сети за счет частной земли, на которой оказались установлены киоски и торговые павильоны, построенные еще в начале нулевых. Изменения затронут несколько улиц, в том числе ключевые — Ленина, Комсомольский проспект, Островского. Так, например, предлагается обустроить квартальную улицу вдоль драмтеатра от Ленина до Петропавловской там, где сейчас есть проезд. Под снос в центре Перми попадают несколько десятков ларьков. В августе дума утвердила изменения в генплан.