В Первоуральске прошла презентация книги ИД «Коммерсантъ-Урал»

В образовательном центре Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) сегодня прошла презентация книги «Первый Уральский», изданной ИД «Коммерсантъ-Урал» при поддержке акционеров группы ЧТПЗ.

В книге с помощью фотографий и документов рассказывается не только об истории ПНТЗ, которому исполнилось 85 лет, но и Первоуральского городского округа, на территории которого первое русское поселение — село Слобода — появилось в 1651 году. В издании показано, как развивалась уральская металлургия: от Васильево-Шайтанского завода, основанного Демидовыми, до современного крупного производителя труб — ПНТЗ. В книге собраны свидетельства очевидцев об одном из труднейших периодов в жизни страны — развале СССР и переходу к рыночной экономике, а также раскрываются принципы и философия Белой металлургии.

«Книга “Первый Уральский” познакомит читателей с бесценным опытом поколений металлургов, сформирует понимание современной жизни и будущего развития завода и города»,– отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

Первые экземпляры книги на презентации получили призеры 45-ого мирового чемпионата WorldSkills в Казани и ветераны завода. В ближайшее время книги передадут в школы и библиотеки города. Тираж издания 1,2 тыс. экземпляров.