За лето коммунальные квартиры в Петербурге подорожали на 1,5%

За три летних месяца коммунальные квартиры в Петербурге подорожали на 1,5%, до 94,8 тыс. рублей за «квадрат».

Как сообщает «Строительная газета», причиной роста стало изменение на рынке недвижимости из-за поправок в федеральном законодательстве. Средняя цена комнат в коммунальных квартирах составляет 1,5 млн руб.

Эксперты полагают, что жилье продолжит дорожать. По словам директора департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольги Ульяновой, в перспективе ближайших двух – трех лет стоимость жилья на первичном рынке вырастет в среднем на 15 – 20%. Как сообщает «Фонтанка.ру», подорожание связано с ростом себестоимости строительства и дорогими банковскими ресурсами.