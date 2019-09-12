Simple вновь собирают видных винных спикеров

Известные виноделы, эксперты и винные критики соберутся 8 октября в гостинице Ritz Carlton на Simple Congress, который устраивает группа компаний Simple. Речь о международной конференции для участников винного рынка, которая в нынешнем году проводится уже третий раз. Основной темой нынешнего мероприятия станет «Люди, изменившие мир вина». Так, спикеры конгресса порассуждают о винных трендмейкерах и сценариях развития рынка. Речь также пойдет о глобальном изменении вкусовых предпочтений потребителей, цифровой трансформации каналов продаж, эволюции великих вин из Бургундии и даже о методах защиты легальных производителей от контрафакта в глобальном масштабе.

В дискуссиях примут участие автор ресурса Wine-Searcher Дэвид Аллен, мастер погреба британской дистиллерии Dalmore Ричард Патерсон, специалист по винам Бургундии Аллен Мидоуз. Кроме того, на конгрессе выступят писатель и автор проекта Wineanorak Джейми Гуд, совладелец мануфактур Graham`s, Warre`s и Prats & Symington по производству портвейна Доминик Симингтон и эксперт проекта Chaiconsulting по определению подлинности вина Морин Дауни. На закуску «секретный доклад» обещал представить представитель Simple Анатолий Корнеев.