«Кирилл Серебренников немного скупо улыбнулся»

Кириллу Серебренникову отменили подписку о невыезде. Мещанский суд Москвы вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру на доработку, а всем подсудимым отменил меры пресечения. Решение принято в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушениями и содержит «существенные противоречия относительно обстоятельств преступления», пояснила судья. Например, там не указано, какие именно мероприятия не выполнены при финансировании проекта «Платформа». Подробности заседания рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов — он находился в зале суда.

— Судья Ирина Аккуратова в своем постановлении, которое она стала оглашать с опозданием почти в полтора часа, заявила, что на основании обвинительного заключения, которое было подано еще в ноябре в Мещанский суд, невозможно вынести приговор, поскольку оно составлено с нарушениями законных требований, и их невозможно устранить непосредственно на судебных заседаниях. Она уточнила, что противоречия касаются обстоятельств, вменяемых фигурантам дела и в чем конкретно заключаются эти противоречия. Так, например, часть денег, которая перечислялась якобы на счета посторонних фирм, не расходовалась, нет сведений, какие мероприятия не выполнялись в рамках этого проекта «Платформа». По словам судьи, в обвинении должно было быть указано конкретно, что это были за фирмы и сколько именно денег им перечислялось, что за мероприятия в рамках проекта «Платформа», на который так же выделялись государственные деньги, не выполнялись, и из-за этого якобы вытекало мошенничество. Судья уточнила, что прокуроры не указали, в чем выразилось занижение стоимости некоторых мероприятий, и в какие из отчетов, которые, как считало следствие, якобы подделывались фигурантами дела, вносились недостоверные данные, и, соответственно, часть денег потом уходила в руки подсудимых.

Более того, судья также указала, что нужно было уточнить, в чем заключался характер противоправных действий соучастников, и указать конкретную сумму, как она отметила, безвозмездно изъятых и обращенных в наличный оборот денежных средств.

— Правильно я понимаю, что обвинение было против того, чтобы дело вернули в прокуратуру, и настаивало на том, что не все результаты экспертиз суд рассмотрел?

— Имеются в виду результаты второй экспертизы, которую проводил суд по запросу в том числе и защиты. Экспертиза эта была готова очень давно, но только месяц назад примерно результаты пришли все-таки в Мещанский суд. И она в своих выводах уточняла, что количество денег, которые нужны были для реализации «Платформы», реализации театральных постановок, нужно было гораздо большее, чем те суммы, которые выделяло Минкультуры — там была разница почти в 80 млн руб. Прокуроры на заседании, еще когда только поднимался вопрос о том, чтобы вернуть дело в прокуратуру, заявили, что они не согласны с некоторыми моментами этой самой экспертизы, хотят допросить экспертов, в том числе тех, которые ее проводили, и как раз тем самым указать на противоречия, которые якобы есть в результатах этого исследования. Поэтому в том числе прокуроры выступали против того, чтобы дело возвращалось гособвинителям, но в итоге все-таки последние оказались в меньшинстве, что называется. У них, как отметила судья, есть 10 дней на то, чтобы обжаловать постановление.

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— Как Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела отреагировали на решение суда отменить им меру пресечения?

— В самом начале он немного скупо улыбнулся и зааплодировал, как, в общем-то, зааплодировали тихо и все собравшиеся в зале. Потом, после того как судья закончила оглашение решения и всех попросили покинуть зал, Кирилл Серебренников неожиданно вышел и здания суда — за ним, естественно, побежали журналисты — но режиссер сделал небольшой крюк и вернулся опять в здание, и через пять минут снова вышел, но подробно комментировать ничего не стал. Просто пригласил всех на свой предстоящий спектакль, сел в черный автомобиль и уехал.

Беседовал Марат Кашин