Защита и нападение

Бизнес-объединения Республики Хакасия на конференции большинством голосов избрали Василия Кудашкина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Он же занимал его последние шесть лет. Его противники не согласны с решением и пообещали собрать тысячи подписей против господина Кудашкина. Эксперты отмечают, что предпринимательское сообщество в регионе разрознено, а яркой фигуры, которая смогла бы его объединить, нет. Выходом из сложившейся ситуации может стать назначение кандидата из сферы, никак не связанной с бизнесом, уверены они.



В Хакасии объединения бизнесменов утвердили на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Василия Кудашкина, которого выдвинул Союз торгово-промышленной палаты Республики Хакасия. За него отдали голоса семеро из 12 представителей бизнес-объединений, четверо проголосовали за его конкурента — бывшего заместителя министра экономического развития Данила Королева, которого выдвинул Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса республики. Один представитель воздержался. Далее кандидатуру уполномоченного представят на утверждение главе республики Валентину Коновалову, после чего претендента должен будет согласовать федеральный бизнес-омбудсмен. Окончательно кандидатуру утвердят депутаты Верховного совета на сессии, предположительно, 25 сентября.

Василий Кудашкин занимал пост бизнес-омбудсмена последние шесть лет. Срок его полномочий истек в мае. Минэкономразвития Хакасии объявил конкурс на вакантную должность, документы на который подали Василий Кудашкин и лидер реготделения Партии роста Александр Мяхар. За кандидатуру последнего проголосовало большинство предпринимателей, после чего она была утверждена федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Однако в июле в ходе тайного голосования депутаты Верховного совета Хакасии отклонили кандидатуру господина Мяхара. После этого процесс избрания начался снова.

В минувший вторник на предпринимательской конференции господину Кудашкину пришлось выслушать немало критических замечаний в свой адрес. «Общаясь со своими клиентами, я могу вам сказать, что количество сокращений предприятий в республике — ужасное, тенденция только на снижение развития. Василий Кудашкин за пять лет ничего не сделал. Да, мы не знаем второго кандидата, но можем узнать»,— сказал один из участников конференции, назвав себя представителем «реального бизнес-сообщества».

Некоторые участники уже заявили, что будут обжаловать это решение: «Мы будем собирать подписи против этого решения и представим их Валентину Коновалову, нас тысячи, вы уже тут все решили заранее»,— сказал гендиректор АПК «Милютинское» Александр Милютин. «Василия Кудашкина не будет»,— пообещал еще один бизнесмен. Как уточнили “Ъ” в республиканском минэкономразвития, этих участников организаторы не регистрировали, они присутствовали на мероприятии как слушатели.

«Голосование показало объективную позицию основных бизнес-объединений. Критика носила необъективный характер, представлялись обвинения в сокращении субъектов бизнеса. В своих докладах я как раз все эти годы подчеркивал, критиковал эту ситуацию и пытался донести это до правительства»,— рассказал “Ъ” Василий Кудашкин.

Политолог Михаил Верхотуров считает, что в республике нет яркой фигуры, которая могла бы занять должность бизнес-омбудсмена: «Раз кандидатуры вызывают споры, их не утверждают в Верховном совете, получается, что ни один претендент не сможет быть абсолютно легитимным на этом посту». Политолог Александр Чернявский полагает, что при сложившейся ситуации процесс выбора бизнес-омбудсмена нужно обнулять и начинать сначала. «Если кандидатура вызывает непринятие — это говорит о разрозненности представителей бизнеса в регионе. Одним из вариантов выхода может стать назначение фигуры из сферы, которая никак не связана с бизнесом»,— уверен эксперт.

Юлия Сасевич