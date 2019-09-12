Тариф высокого накала

Депутаты Новосибирской области жестко раскритиковали руководство новосибирского филиала СГК, оспорившего в ФАС РФ установленный в регионе тариф на тепло. Сейчас областные власти пытаются отменить решение ФАС о повышении тарифов на 7,3% вместо 3,2%. Арбитражный суд Москвы рассмотрит этот иск 24 сентября. Депутаты рекомендовали энергетикам пересмотреть решение о повышении цен на отпуск теплоэнергии и сообщили, что готовы «разнести руководство компании на молекулы». В СГК уверяют, что без корректировки тарифа кардинально улучшить надежность теплосетей в регионе сегодня невозможно. Общественники предупреждают, что рост цен на тепло приведет к новым митингам и протестам.



Депутаты комитета по строительству и ЖКХ заксобрания Новосибирской области рекомендовали Сибирской генерирующей компании (СГК) пересмотреть свое решение о повышении тарифов на тепло. Напомним, что в мае этого года ФАС РФ удовлетворила заявление АО «Сибэко» (структура СГК) о повышении тарифов на тепло в Новосибирской области в 2019 году. Рост составил 7,3% вместо 3,2%, которые изначально были утверждены региональным департаментом по тарифам. По словам главы департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, власти потребовали признать это решение ФАС незаконным. Арбитражный суд Москвы 24 сентября рассмотрит иск обл­правительства к ФАС.

По словам директора новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрея Колмакова, свою позицию компания по тарифам заявила открыто. «Мы были не согласны с решением департамента по тарифам. Это принципиальный вопрос. Без обновления нужного количества сетей число дефектов будет расти. Все дополнительные средства будут направлены до копейки на ремонт»,— сказал он на заседании комитета заксобрания. По его словам, в 2019 году компания провела ремонт тепловых сетей на 721 млн руб. «Это 5 км в однотрубном исполнении — менее чем полпроцента от всей сети. Конечно, этого недостаточно, чтобы кардинально улучшить ситуацию с повышением надежности»,— сказал господин Колмаков. Он отметил, что на 2020 год компания планирует ремонт 9 км теплосетей, на что нужно 850 млн руб. «Нам надо понимать, сколько планировать работ, исходя из источников (финансирования.— “Ъ”). В тарифах на ремонты заложено 400 млн руб.»,— сказал он депутатам. Чтобы избежать «ежегодной тарифной лихорадки», он предложил властям обсудить вопрос перехода Новосибирска на модель долгосрочного тарифного регулирования (фиксация их уровня на несколько лет вперед): «Преимущества модели известны: гарантированные инвестиции 15 млрд руб. в год, гарантированная стабильная цена на период 10 лет». По его словам, в Барнауле, где применяется этот метод, в 2019 году «было переложено 30 км теплосетей с инвестициями 1,2 млрд руб.». «Если мы с администрацией Новосибирска на такое решение пойдем, то в следующем году этот план на 850 млн руб. мы будем готовы выполнить»,— сказал Андрей Колмаков.

Его слова были встречены жесткой критикой со стороны депутатов. «Вы, наверное, что-то перепутали и не туда пришли,— сказал спикер заксобрания Андрей Шимкив господину Колмакову.— Вопрос стоит о повышении тарифов этого года, а вы уже на 10 лет вперед решили расписать. Дождемся выводов суда и тогда примем решение, а у вас есть возможность переехать в Барнаул». Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов отметил, что вопрос постоянной корректировки тарифов — самый частый у избирателей. «У меня к вам большая просьба, если вы еще раз в таком ключе будете выступать, то вы после этого сюда не придете. Я вас уверяю, что у комитета есть желание разложить вас на молекулы. Мы поставим вопрос о вашей дееспособности как руководителя. Когда вы принимаете такие решения — подаете в суд вразрез с политикой департамента по тарифам, то подумайте, что вы будете держать ответ»,— сказал он главе новосибирского филиала СГК. Депутат Олег Сметанин отметил, что средства на ремонт заложены в тарифе. «Вы же купили компанию ("Сибэко" было приобретено СГК в 2018 году.— “Ъ”), чтобы зарабатывать денежки. Ну и зарабатывайте. Почему на людях это должно отражаться? Сети плохие — сделайте их за свой счет, у вас же есть постоянная прибыль. Конечно, сети ремонтировать надо»,— сказал он.

Андрей Колмаков не стал комментировать реакцию депутатов. «Мы как эксперты предлагаем варианты выхода из сложившейся ситуации, но решение все равно за властью. Уверен, что еще будет возможность провести конструктивное обсуждение этого вопроса»,— сказал он “Ъ”.

Член межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области Сергей Дьячков считает, что повышение тарифов на тепло чревато новыми общественными волнениями: «Общественность настроена решительно против повышения тарифов. Ситуация обострится однозначно». В августе в Новосибирске состоялся митинг против повышения тарифов на тепло. Его участники потребовали снизить рост тарифов на тепло и горячую воду на 4%. В 2016 году власти Новосибирской области подписали постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%, но после семи протестных митингов индексация была уменьшена до 4%.

Оксана Павлова