Люси и Люк Майер в этом сезоне тоже явно задумались о тщетности разделения одежды на мужскую и женскую.

Коллекции Jil Sander нынешнего сезона демонстрировались раздельно. Но они невероятно похожи, причем не только стилистически, но и буквально, ассортиментом. Брюки с платьями, брюки с просторными и длинными рубахами, брюки с жакетами и пальто. Это совершенно новая вариация минимализма, но она никак не противоречит принципам основательницы бренда. Ну если не считать очень модной в нынешнем сезоне длинной бахромы.

Объемные, кажущиеся скроенными из прямоугольных кусков материи вещи Jil Sander придуманы довольно сложно, хотя их практичность и функциональность несомненны. Первое достоинство коллекции, которое видно сразу,— очень современный и в то же время пока не растиражированный силуэт, с плечами широкими, твердыми и покатыми. Он создает замечательное ощущение — силы и расслабленности одновременно. И многослойные костюмы, состоящие из нескольких гипертрофированно объемных вещей, выглядят легкими и не перегруженными не только из-за минимальности декора, но и благодаря этому точно выбранному силуэту.

В женской коллекции Jil Sander нынешнего сезона много очень широких и очень длинных брюк из малопластичной плотной ткани. И к ним длинные просторные рубахи из гладкого хлопка и псевдонародные льняные платья с вытканными полосками — ткань эта напоминает и народные домотканые рубахи, и просто хорошие кухонные полотенца и скатерти. Кроме того, безразмерные штаны отлично смотрятся с жилетами-коконами, рабочими безразмерными же куртками, а также короткими драповыми пальто с сильно зауженной талией и плавно расширенной линией бедер, а также с пальто-халатами и платьями-кимоно. Комплекты из вещей Jil Sander собираются легко благодаря большому профессионализму Люси и Люка Майеров — все пропорции выверены прекрасно, фактуры разных материалов сочетаются продуманно. И что важно — они выглядят очень естественно. В женской коллекции Jil Sander есть и юбки-коконы, и атласные яркие платья умеренных объемов. Стилистически разницы между остромодными костюмами из плотных брюк и легкого платья и просто платьем нет практически никакой.

В мужской коллекции Jil Sander есть несколько почти классических костюмов и почти формальных пальто, но принципы формирования одежды все те же. Есть трикотаж и глянцевая кожа ярких оттенков, многослойность обязательна. Просторные пальто и куртки, рубахи навыпуск под большими свитерами, модные комбинезоны и — главное изобретение Люси и Люка Майер в этом сезоне — дополнительные плащи, пледы и кейпы на ремнях кросс-боди. Их можно носить романтично откинутыми за спину, как плащ, или как солдатскую скатку. Кроме того, в этой коллекции дизайнеры очень интересно работают с цветными панелями. Крупные полосы и квадраты контрастных цветов на трикотаже и верхней одежде выглядят как дань спортивно-уличному стилю. Хотя ничего спортивного и приземленно-уличного во вполне практичной мужской коллекции нет.

Марина Прохорова