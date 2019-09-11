Умер бывший ректор РИСИ Виктор Шумейко

В Ростове умер бывший ректор Ростовского государственного строительного университета (РИСИ) и депутат Законодательного Собрания Ростовской области III и IV созывов Виктора Шумейко, сообщает пресс-служба парламента.

«Виктор Иванович активно участвовал в разработке и принятии областных законов, ставших нормативным фундаментом развития донского образования. Это было его депутатским приоритетом. Он многое сделал для жителей Дона. Мы навсегда запомним его неутомимым тружеником, в любой момент готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался», - говорится в сообщении.

В III созыве донского парламента господин Шумейко возглавлял фракцию «Единая Россия», в IV созыве депутаты избрали его председателем комиссии по мандатным вопросам и депутатской этике.

Дарья Голякова